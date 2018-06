Congo-Kinshasa: L'Université Protestante au Congo invite les PME à capitaliser les acquis

La 8ème ème édition du forum d'accès au financement a eu lieu samedi 23 juin 2018 à l'Université Protestante au Congo(UPC). comme thème « gérer pour améliorer les performances », cette édition regroupé comme cela est de coutume plusieurs acteurs et opérants dans le domaine des finances en République Démocratique Congo ainsi que les petites et moyens entreprises(PME). sous-thèmes comme « comment gérer et anticiper les difficultés d' entreprise, convaincre un investisseur, le rôle de l' financière dans l'accompagnement de l'entrepreneur pour le de son entreprise ainsi que quand le numérique devient accélérateur business » ont été abordés par les participants regroupés carrefour.

Recteur de l'Université Protestante au Congo, Mgr Ngoyi Boliya a, dans son allocution d'ouverture, salué la présence de tous participants à cette huitième édition. Ceci a témoigné l' accordé aux entreprises de microfinance. Il a noté avec qu'au fils de temps, les institutions financières en Démocratique du Congo ont consolidé leurs relations d'affaires travers un système où tout le monde est gagnant.

C'est une satisfaction pour l'Université Protestante au Congo car, elle est en train de participer, à travers la tenue de ce forum, l'amélioration du financement de l'économie congolaise. Le souhait, l'UPC est de continuer avec cet élan pour l'intérêt de toute population congolaise.

Mgr Ngoyi Boliya a par ailleurs invité tous les participants à 8ème édition du Forum d'Accès au Financement de capitaliser les des éditions précédentes en menant avec l'Université Protestante Congo une étude dans le cadre de la réforme institutionnelle en vue la redynamisation du Forum.

Jean Claude Thetika, Directeur Général de FPM Asbl, a rappelé c'est depuis 2010 que se tient, en collaboration avec l'UPC, ce Forum, dans le but de favoriser l'inclusion financière grâce à assistances aux petites et moyennes entreprises car, après analyse, est apparu que la plupart des banques n'étaient pas outillé réaliser cet exercice.

Quant à Patrick Bakengela de CCAM, il a fait savoir que près de 90% des petites et moyennes entreprises congolaises disparaissent ans après leur création. Les échecs de cette situation sont seulement connus mais prévisibles. Ce qui a conduit les participants, réunis en carrefour à comprendre que pour qu'une petite et entreprise évolue, il est important premièrement d'identifier besoin avant d'aller vers un investisseur. C'est cette manière d' qui est à la base des problèmes que connaissent les pays en voie développement en ce qui concerne l'économie informelle.

D'où la nécessité de la transformation des mentalités et savoir-faire local dans le but d'émanciper les populations rurales développant un réseau d'entreprises opérant dans le formel, d'exporter et de devenir de véritable leviers économiques et sociaux.