Cameroun: « La corruption trouve son terreau dans les lenteurs administratives »

Joseph LE, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Monsieur le ministre, les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux mécanismes de lutte contre la corruption dans le service public ces dernières années. Quelle évaluation faites-vous de leur efficacité ?

C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, le dispositif de lutte contre la corruption s'est considérablement étoffé. On est parti du Programme national de Gouvernance et de Lutte contre la corruption avec son appendice qu'était l'Observatoire de Lutte contre la Corruption, pour avoir aujourd'hui un cadre juridique et institutionnel bien articulé. L'évaluation que l'on peut faire de tout cet arsenal est que le combat contre la corruption est devenu une préoccupation permanente des pouvoirs publics camerounais. Cependant, le patriotisme, l'engagement individuel et la mobilisation collective constituent les conditions principales de l'efficacité de ce dispositif, afin que comme le définit la vision de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption, le Cameroun soit «un pays où l'intégrité constitue une valeur capitale pour tout citoyen, avec une croissance économique fondée sur le travail bien fait, répartie de manière équitable afin d'assurer le bien être social dans un environnement préservé»

Malgré ces efforts fournis, la résistance à la corruption reste indéniable au sein des administrations publiques. Est-ce à dire que le combat est sans espoir face à ce fléau ?

Au niveau des administrations publiques, beaucoup d'efforts sont faits aussi bien par les agents publics que par les chefs des départements ministériels pour combattre la corruption. Nous devons reconnaitre que cela n'est pas assez car le public, nos usagers et mêmes certains de nos partenaires continuent de se plaindre de la survivance des pratiques de corruption. Les conditions de travail ne sont toujours pas aisées pour nos personnels. Les pressions familiales et sociales ainsi que les poussées de l'immoralité sont fortes. Nous gardons bon espoir qu'avec les actions de prévention, d'éducation, d'amélioration des conditions, d'incitation et de sanction, nous pourrons, à moyen terme, réduire significativement la corruption, à défaut de pouvoir l'éliminer définitivement. En tout cas, il s'agit d'un combat sans répit comme l'a souligné le chef de l'Etat.

Comment comptez-vous impliquer un peu plus les parties prenantes que sont les usagers, les personnels de l'administration publique, entre autres, afin qu'elles participent à l'éradication de la corruption ?

Déjà, beaucoup d'actions sont menées par la CONAC notamment pour intéresser la société civile, les leaders d'opinion, les acteurs du système éducatif afin qu'ils s'impliquent à l'élimination des pratiques de corruption. Le dialogue social est implémenté à divers échelon au sein du Gouvernement. Pour ce qui est des personnels de l'Etat, ils doivent toujours avoir à l'esprit que les pouvoirs parfois exorbitants qui leur sont octroyés en tant qu'agent ou responsable de service public, doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Ces pouvoirs temporaires sont d'abord la propriété de l'Etat qui les délègue, et peut les retirer à tout moment ! Le capital de tout agent public est d'abord constitué par son professionnalisme et son sens de l'éthique. Pour sa part, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative dans le volet « modernisation de l'Administration publique » promeut l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers à travers notamment, une meilleure prise en compte et la recherche systématique de la satisfaction des attentes des citoyens ; un meilleur accueil et une meilleure information des usagers ; et l'adoption et l'usage accru des technologies de l'information et de la communication dans l'administration publique avec l'interconnexion des bases de données des services publics.

Ne pensez-vous pas qu'une autonomisation plus poussée, notamment avec le SIGIPES puisse réduire de manière considérable la pratique de la corruption en coupant le contact physique entre l'agent public et l'usager ?

C'est une aide précieuse pour la gestion des ressources humaines de l'Etat. Les Technologies de l'Information et de la Communication peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations des services publics. La corruption trouve son terreau dans les lenteurs administratives, l'opacité des procédures administratives, le chevauchement des compétences entre administrations, l'ignorance des principes éthiques et déontologiques par les agents publics ...

Par contre, je pense qu'avec plus de transparence et d'éthique dans la gestion des affaires publiques ; avec plus de simplification voire de dématérialisation des procédures, la promotion de la culture du professionnalisme et des valeurs éthiques dans la fonction publique, l'immédiateté des sanctions et récompenses, la définition des dispositifs objectifs de motivation et de promotion des agents publics, les pratiques de corruption peuvent être réduites. Le sens de l'Etat et de l'intérêt général doit être présent à tout instant dans l'esprit des agents publics dans le cadre de leurs missions quotidiennes.