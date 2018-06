Afrique du Nord: Groupe A - L'Egypte rentre sans points

Les Pharaons battus hier par l'Arabie Saoudite (2-1). L'Uruguay termine en tête de la poule A.

L'Egypte n'y était visiblement plus. Déjà éliminés, les Pharaons ont semblé se plier à une formalité hier face à l'Arabie Saoudite, pour le dernier match de la poule A. On peut donc comprendre que leur adversaire, plus concerné malgré son élimination aussi, se soit imposé dans les dernières minutes (2-1).

Pourtant, Mohamed Salah, toujours dans la retenue en termes d'efforts, a ouvert la marque à la 22e min sur un ballon piqué. Les Faucons verts vont alors prendre le jeu à leur compte, faisant circuler le ballon et se créant plusieurs occasions.

Mais maladresse oblige, ce réveil ne portera pas ses fruits. Car en face, il y a Essam El Hadary, titularisé pour sa dernière sortie internationale avec les Pharaons, devenant ainsi le plus vieux gardien à disputer une coupe du monde à 45 ans, cinq mois et 10 jours. Malgré son âge, il a réalisé de jolies prouesses, comme cet arrêt sur le penalty d'Al Muwallad.

Il n'a toutefois pu rien faire sur le deuxième penalty des Saoudiens qui vont égaliser avant la mi-temps. Ni sur le but d'Al Dawsari à la 94e min. L'Egypte sort donc du Mondial avec zéro point, six buts encaissés et deux buts marqués par Mohamed Salah, élu homme du match hier. L'Arabie Saoudite elle engrange un troisième succès en coupe du monde, 24 ans après sa victoire sur la Belgique 1-0.

Dans l'autre match du groupe, l'enjeu était la première place entre l'Uruguay et la Russie. Et les coéquipiers d'Edinson Cavani et Luis Suarez, tous deux buteurs hier en plus d'un CSC (contre son camp) de Denis Cherichev, ont montré un visage plus conquérant que lors de leurs premières sorties.

Les Sud-Américains se sont en effet imposés 3-0 face à une Russie qui semblait se contenter de la deuxième place. Position qui permet au pays organisateur de jouer les 1/8es de finale à Moscou comme il le souhaitait.

Les deux équipes attendaient leurs adversaires issus du groupe B (Portugal, Espagne, Iran et Maroc), où les matchs se disputaient au moment où nous mettions sous presse.