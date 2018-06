Afrique: Championnats d'Afrique de sambo - Sept médailles d'or pour le Cameroun

Au total, le Cameroun a obtenu 17 médailles dont sept en or, six en argent et quatre en bronze. En outre, au cours du congrès ordinaire de la Confédération africaine de sambo (CAS) qui s'est déroulé vendredi matin, les Championnats d'Afrique seniors 2019 ont été attribués au Maroc tandis que les éditions 2020 et 2021 seront organisées respectivement par la République démocratique du Congo et l'Egypte.

Enfin, Seydou Njimoluh dans les -100kg, qui fait un come-back, après la médaille d'argent en 2016. Au classement final, le Cameroun termine à la deuxième place, derrière le Maroc et devant la Tunisie. Deux athlètes n'ont pas pu concourir, faute d'adversaires : Mustapha Boubakary dans les -52 Kg en sambo sportif et Eugène Mbangue dans les -52 kgs en sambo combat.

Chez les messieurs, quatre médailles d'or ont été glanées. Il y a d'abord l'habitué de la première place qu'est Michael Tchamou, en sambo combat dans les -90kg. Il était déjà sacré champion d'Afrique en 2016 et 2017. Puis, Yannick Mezepo dans les -74kg et Raoul Ndjima dans les -90kg, tous deux en sambo sportif. En 2017, ils s'étaient contentés de médailles d'argent.

Tandis qu'Edwige Feugang dans les -72kg toujours en sambo sportif obtient sa première distinction. Grâce à cette performance, le Cameroun occupe la première place au classement final chez les dames. Tandis que le Maroc et la Tunisie sont respectivement deuxième et troisième.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.