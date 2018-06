Congo-Kinshasa: Haute académie de la société civile - Les acteurs sociopolitiques informés sur le Fonds Verts

"Comprendre le Fonds Vert pour le climat", tel est le thème développé par M. Hans André Djamba, Coordonnateur national du Fonds Vert en RDC, le Vendredi 22 juin 2018, dans la salle des conférences du centre Mgr Shaumba, au cours de la rencontre des acteurs sociopolitiques.

Cette rencontre a été organisée par la Haute académie de la société civile, en collaboration avec le Bureau Central de coordination (BCeCo) en vue d'encadrer et vitaliser les capacités sociales nationales. C'est dire que la Haute académie de la société civile, initiée par le Révérend-Docteur Milenge Mwenelwata en 2015, organise deux sessions par mois où il fait appel à des éminences grises sélectionnées dans les milieux sociopolitiques et universitaires, afin d'équiper les acteurs sociopolitiques des connaissances essentielles et de promouvoir une synergie d'actions autour des questions d'intérêt commun.

Et, le choix de ce thème, indique Richie Lontulungu, Administrateur de la Haute Académie de la société civile, est que ce Fonds Vert a été créé pour soutenir les projets sociaux de base et économiques qui offrent une alternative aux populations locales, rappelant aux participants que la République Démocratique du Congo, 2ème poumon écologique mondial, est classée également comme le second pays en écosystème après l'Amazonie. D'où, ces acteurs devraient avoir des projets d'adaptation et d'atténuation du changement climatique.

Une occasion pour Richie Lontulungu d'appeler les acteurs politiques, économiques et de la société civile à capitaliser le Fonds vert pour le climat. Car, ils ont un grand rôle à jouer dans l'encadrement des populations vivant dans l'arrière-pays où il est exploité, de manière abusive, la forêt, en vue d'aboutir à la protection de l'environnement.

Pour sa part, le Coordonnateur national du Fonds vert pour le climat, Hans André Djamba, a soutenu que le fonds vert est un instrument financier et de modalité d'allocation de fonds de mise en œuvre des ressources et de dispositif de recevabilité. "Il vise à promouvoir un changement de paradigme en vue d'une transition vers des modèles de développement sobres en carbone (atténuation et résilients) au climat (adaptation) et à soutenir les efforts des pays en développement", a ajouté M. André Djamba.

Domaines éligibles

Il sied de souligner que dans le processus de soumission des projets, le Fonds Vert investi plus dans les domaines d'impacts stratégique d'atténuation (réduction des émissions : production et accès à l'énergie, transport, forêt, et affectation des terres, Bâtiment, ville, industrie et équipement) et impact stratégique d'adaptation (Santé, sécurité alimentaire et qualité de l'eau, moyen de substances des communauté, écosystème, infrastructure et construction)

Quid de la Haute académie de la société civile ?

La Haute académie de la société est un cadre permanent de réflexion, d'échange et d'enrichissement d'idées. Elle regroupe des membres aux profils distincts et diversifiés parmi lesquels des chefs religieux, les défenseurs des droits de l'homme, les artistes, les personnes vivant avec handicap, les syndicalistes, les médecins, les avocats, des cadres universitaires, des responsables des entreprises publiques et privés, des entrepreneurs, des journalistes et autres acteurs de la société civile. Elle est également une tribune d'expression résolue et libre. C'est dire qu'il y a de la place pour toutes les intelligences. En effet, toute personne qui a de la matière sur un domaine spécifique ou une cause d'intérêt national désireuse d'apporter sa pierre de construction est la bienvenue.