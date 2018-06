Congo-Kinshasa: «Connais-tu ton score ?» avec Shabani Nonda - SIDA - MSF incite les jeunes au dépistage !

Etant une organisation humanitaire médicale indépendante, rappelle-t-on, le MSF assure depuis 2002, une prise en charge médicale et psychosociale gratuite et de qualité aux personnes vivant avec le VIH/Sida dans la ville de Kinshasa.

«A cause de la stigmatisation, certaines personnes notamment, les jeunes atteints par le VIH, refusent de se faire dépister et de connaître leur état sérologique, par crainte d'être exclus par leur communauté», affirme Pamela van Zuylen.

Pour la coordonnatrice du Projet Sida/MSF, cela rend encore plus compliqué la prise en charge médicale et diminue les chances de survie. Car, ces personnes finissent par devenir gravement malades, et de développer le VIH en Sida.

Au cours d'une conférence de presse, Pamela van Zuylen a indiqué que le contexte de la RDC, pays de basse prévalence VIH, bas niveau de revenu et avec un faible niveau d'accès au traitement, favorise la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH.

Toutefois, la vidéo sera accompagnée d'une campagne sur les réseaux sociaux, avec le but de détruire les mythes et la désinformation sur le VIH/Sida notamment, sur la page facebook du MSF.

Après la campagne «Zua nga bien» en 2017, MSF a voulu, cette année, se servir du moment de grande attention médiatique autour de la fête mondiale du sport Roi pour ramener l'attention sur ce sujet, qui représente encore une triste réalité au quotidien en RDC. Ladite nouvelle campagne a démarré depuis le 15 juin dernier. «Je me réjoui que le football puisse devenir un moteur de la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. En tant que footballeur, je n'ai pas hésité à prêter mon visage pour cette bonne cause», a déclaré Shabani Nonda. Ce faisant, l'international congolais invite les jeunes congolais à faire le test de dépistage VIH pour se protéger eux-mêmes et protéger leur communauté. «Posez la question à vos amis : Connais-tu ton score ?», stimule la jeunesse congolaise.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.