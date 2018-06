Congo-Kinshasa: Procès équitable pour Katumbi - Un collectif des Députés et Sénateurs réclame !

Or, il serait question, semble-t-il, de l'exhumer, dès ce 27 juin devant la Cour Suprême faisant office de Cour de Cassation. Ce qui les inquiètent et les poussent à s'en remettre, en tant qu'élus du Peuple, en la sagesse de l'Autorité Suprême du pays.

Ils évoquent également des questions liées, particulièrement, aux procédures et recommandent qu'en cas d'extrême besoin d'explorer cette voie judiciaire jusqu'au bout, de laisser à son juge naturel, le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi, la plénitude de ses compétences pour le traitement d'un tel dossier. Agir autrement, mentionnent-ils dans cette même lettre, ci-dessous en fac-similé, et dont une copie fuitée circule sur la toile, serait, à leur avis, violer la Constitution, les lois de la République ainsi que les Traités Internationaux.

Députés et Sénateurs, une cinquantaine, reviennent sur la nécessité, pour Katumbi, accusé notamment, dans l'affaire de recrutement des mercenaires ou dans celle de détention d'un passeport falsifié dont les informations judiciaires ont été ouvertes, de bénéficier d'un procès équitable. Autant que ses Avocats l'avaient déjà dit, depuis que ces affaires des démêlées judiciaires avait éclaté, ces Députés et Sénateurs, sans se perdre en conjectures sur l'issue réservée à l'examen du fond de tous ces dossiers accablants mis sur le dos de Katumbi, parlent de la mise en œuvre de la décrispation du climat politique à l'approche des échéances électorales, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre.

