Dans le but notamment, d'expliquer la nouvelle méthodologie du Doing Business aux différents points focaux, le Ministère du Plan, par le biais de l'Agence nationale pour la promotion des investissements organise, du 25 au 27 juin 2018, une retraite du groupe d'experts sur le climat des affaires.

Pendant 3 jours, en effet, les experts sectoriels, points focaux des ministères, administrations et services publics et secteur privé vont tabler sur l'élaboration des feuilles de route des réformes. Le coup d'envoi a été donné hier par Anthony Nkinzo, le Directeur général de l'Anapi qui, dans son speech, a rappelé que les sacrifices consentis aujourd'hui porteront des fruits pour les générations futures. Les conclusions idoines sont donc attendues de ces travaux car, elles devront faire l'objet de présentation et de validation au niveau décisionnel au sein du comité de pilotage ministériel pour qu'enfin, elles soient opérationnelles.

Les experts du climat des affaires actuellement en retraite, ce qui est déjà une innovation, devront donner une nouvelle orientation en ce qui concerne le déroulement du processus des réformes en RDC, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes systémiques et en profondeur. Ils sont réunis pour identifier les réformes susceptibles d'être mises en œuvre avant le 30 avril 2019 et qui feront l'objet de communication pour le compte de la RDC à l'équipe du DB de la Banque Mondiale en préparation de la cotation 2020. Des résultats pour lesquelles Anthony Nkinzo reste confiant, nonobstant la concurrence rude qui sévit entre les 190 économies du monde. Cet atelier, comme l'a indiqué Anthony Nkinzo, est un moment de réflexion prospective et objective par rapport aux éléments à mettre en place pour arriver à assainir le climat des affaires en République Démocratique du Congo. Et pour cela, il faut une méthode, une feuille de route "maintenant plus qu'hier et mieux qu'hier". Il émet, toutefois, le souhait de voir être élaboré une matrice complète des réformes sur l'environnement général des affaires de commun accord avec le secteur privé, le DB ne concernant qu'une partie de l'amélioration du climat des affaires qui, lui, tient compte de plusieurs facteurs.

Cependant, en RDC, le processus de mise en œuvre des réformes est porté au niveau politique ou décisionnel par le Groupe Thématique Climat des Affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. Le tout, chapeauté par ces experts que le Directeur général de l'Anapi qualifie de héros dans l'ombre pour leur détermination et leur dévouement dans l'amélioration du climat des affaires. Ce qui aura comme conséquence directe l'attraction des investissements, de développement, et de mise à la disposition des moyens financiers à l'Etat dans la réalisation de son Plan National de Développement.

Au nom de l'Anapi, son DG a affirmé que de ces travaux doivent accoucher une feuille de route avec des actions concrètes et non plus avec "de la philosophie et de la démagogie". S'il faut déranger les habitudes de certains administratifs, il faut, en effet, cette proposition de réformes pour que le pays respire mieux et bénéficie des réformes dans les différents secteurs, a-t-il paraphrasé.

De façon plus explicite, cette retraite va permettre, entre autres, d'élaborer minutieusement les fiches projets, ainsi que le plan de mise en œuvre des réformes sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements ; dresser un état des lieux sur les réformes mises en œuvre depuis la mise en place du processus des réformes ; élaborer la feuille de route des réformes Doing Business 2020 et celle des réformes sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements en général ; et surtout réfléchir sur les réformes en profondeur devant être opérées en RDC.