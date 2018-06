Congo-Kinshasa: Halte...

Toute chose a une fin. Cette réalité de l'existence (humaine) est effective dans tous les domaines dont la politique, logiquement. Mais, jusque-là, l'impasse politico-électorale au Congo-Kinshasa semble tenir face à la pertinence de cet adage.

Cela, grâce à une forme de pathologie constatée sur l'agora politique en République Démocratique du Congo. A savoir, la crisophagie entendue comme caractéristique des politiques à vivre et survivre par d'incessantes crises dont la plus grande est née de la non-organisation des élections alors que le Président Joseph Kabila Kabange arrivait aux termes de son deuxième et dernier mandat constitutionnel fin 2016. Que dire et sur quel aspect ne point revenir par rapport aux cheminements ? Précisément, du couac de la signature de l'Accord de la Saint Sylvestre le 30 décembre 2016 à ce jour ?

Évidemment, deux blocs se livrent, sur fond de la quête de rafler l'impérium ou l'ardent désir de conserver le pouvoir, une âpre bataille où tous les coups y compris sous la ceinture sont permis quitte, parfois si pas bien souvent, à bénir l'ingérence étrangère sur les affaires intérieures du Congo, pour les uns, ou à s'abandonner, comme dans les grands jours du Mobutisme au Zaïre de l'époque des 3 Z, au culte aveugle de personnalité pour assouvir des besoins du tube digestif. Dans ce vacarme politique aux intérêts très politiques, la population fin 2016, toute l'année 2017, et durant ce cap décisif du processus électoral n'a de cesse de se lamenter sur son sort. Au lieu de mieux vivre dans un pays plus que béni, le congolais passe maître dans l'art de survivre au jour le jour parfois sans aucune belle perspective d'avenir.

C'est, à tout dire, à se demander comme un pasteur de la place s'il y a des autorités dans ce pays. Mieux, il sied de se poser l'interrogation, responsabilité partagée de tous les politiques, s'il y a des hommes d'Etat dans ce pays. Un coup de lumière sur le virage important actuel qu'est la convocation et la réponse du corps électoral permet, à en croire certains, de soutenir qu'il y a trop d'hommes d'Etat sur la scène politique. Où est donc parti l'amour de la République pour laquelle des compatriotes ont versé du sang ? La question vaut sa chandelle puisqu'alors que le cap en cours devait permettre de mieux projeter l'avenir du pays vers l'horizon décembre 2018 par les urnes et l'alternance effective en janvier 2018, les signaux vont dans le sens de tout assombrir, jusqu'ici.

En effet, alors que la MP joue la carte de maintenir le mystère sur l'option d'une quête d'un troisième mandat pour le Président Kabila, l'Opposition radicale, après la convocation du corps électoral dans sa première phase de la course à la députation provinciale, parait prendre position pour un boycott des élections avec la machine dite à tricher et un fichier électoral qualifié contenir des électeurs fictifs dont les voix sont censés être versées dans le compte de la majorité au Pouvoir par la CENI.

Voilà, un tableau qui fait partir sur une fausse note la cruciale période du dépôt de candidature qui devra traverser des zones plus électriques fin juillet et début août avec le dépôt des noms de candidats à la présidentielle. Les menaces et enjeux régionaux et internationaux omis, il y a lieu de noter qu'aussi longtemps que les politiques, à l'Opposition comme à la Majorité, se montreront Crisophages et jusqu'au-boutistes, le Congo-Kinshasa ne sortira pas des ténèbres de l'impasse actuelle. D'où, faut-il lancer l'appel : halte au jusqu'auboutisme.