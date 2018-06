Ces recommandations sont entre autres: l'accélération de l'ouverture de tous les lieux de distribution, la généralisation de l'affichage des listes de distribution et de les rendre disponibles dans des emplacements facilitant aux électeurs de pouvoir les consulter. Intensifier les campagnes de sensibilisation et de mobilisation des électeurs pour qu'iles aillent retirer leurs cartes.

Avec un quartier général muni d'un système sophistique de bases de données pour la centralisation, l'analyse et le traitement des rapports envoyés en temps réel par les observateurs déployés, la Cocem entend fournir une évaluation indépendante de tout le processus électoral et sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations pour l'amélioration des élections futures.

C'est-à-dire, de l'étape préélectorale à la phase postélectorale en passant par l'élection elle-même. Ainsi, la Coalition a élaboré une méthodologie d'observation intégrant les technologies et l'information de la communication et elle déplora environ 1000 observateurs sur le terrain pour à peu près 24 000 centres de vote. » Tous les rapports des observateurs sur le terrain sont envoyés en temps réel par SMS, selon un codage alphanumérique des données.

Ce projet bénéficie de l'appui technique et financier de l'Institut national démocratique et l'USAID. Pour mener à bien sa mission, la Cocem entend scruter toutes les phases.

Composée de l'Association malienne des droits de l'Homme (AMDH), la Jeune chambre internationale (JCI), le Réseau plaidoyer lobbying (RPL), l'Association SOS Démocratie et WILDAF-Mali, l'objectif de cette Coalition, selon sa présidente Mme Maïga Fatoumata Dicko, est de contribuer à la transparence et à la crédibilité des élections à travers un projet intitulé « Projet d'observation du processus électoral du Mali ».

