Ile Maurice: Mariée de 13 ans décédée - Ses parents et l'imam interrogés «under warning»

C'est en janvier de cette année que le mariage religieux de la jeune fille avait été célébré. Pourtant, sa famille s'était opposée à cette union. Elle était trop jeune, devait finir l'école, faire des études. Toutefois, la famille a fini par capituler, dit la mère. «Nou inn aksepté nikah parski li ti dir li pou swisid li. Nou ti per li met sa dan so latet.»

L'enquête ouverte après le décès d'une jeune mariée de 13 ans se poursuit. Après l'arrestation et la remise en liberté conditionnelle de son époux, ses parents et l'imam qui a célébré son mariage religieux, le nikka ont été interrogés «under warning» ce mardi 26 juin, au poste de police de Goodlands. Une accusation provisoire de complot a été retenue contre eux.

