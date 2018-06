Cote d'Ivoire: Vin, Champagne, cognac - 12 producteurs et négociants français prospectent le marché ivoirien

Notons que cette dégustation professionnelle est une initiative de Business France. Après la Côte d'Ivoire, ces 12 viticulteurs, producteurs et négociants mettent le cap sur le Cameroun et le Nigeria. Le périple qui a débuté le 25 juin prend fin le 29 juin.

Selon des producteurs, certains vins ont une durée de conservation de 35 ans. En Côte d'Ivoire, les prix de la plupart de ces vins, champagne et cognac oscillent entre 17 et 25 000 Fcfa.

Ce sont les maisons Champagne Delahaie, Champagne Philippe Fourrier, M. Chapoutier & Maison Trenel, Château Caillou, Maison le Star, Vignobles Raguenot, Château De Brague, Domaine de l'île Margaux, CGM vins, Sovex Grands châteaux, Veyret-Latour, Domaines Fabre, A. DE Fussigny et Distillerie Vinet-Delpech qui ont fait dégusté toutes les qualités des meilleurs vins, Cognac et champagne français aux visiteurs.

Ces viticulteurs, producteurs et négociants, de passage dans la capitale économique ivoirienne pour découvrir, pénétrer le marché ivoirien et tisser des liens avec des professionnels, ont présenté leurs différents produits, le lundi 26 juin, au Sofitel Abidjan hôtel ivoire, à Cocody.

Douze viticulteurs (personne qui cultive la vigne), producteurs de vin et négociants français sont à Abidjan pour présenter une centaine de qualité de vin et de spiritueux des principales régions viticoles de la France (Champagne, Bordeaux, Cognac, Vallée du Rhône, Bourgogne, Provence, etc.).

