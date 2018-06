Burkina Faso: Affaire Naim Touré - Le Ren-Lac dénonce une «remise en cause des libertés» par le pouvoir

Soumanou Touré a appelé à faire un coup d'Etat mais il n'a pas été inquiété. Je me demande si c'est le même pouvoir. Nous sommes tous des Naïm Touré et nous exigeons sa libération sans condition», a martelé M. Nacanabo.

«Naïm Touré en réalité a été sanctionné pour les faits de son NON parce que ce que Soumanou Touré a dit à une conférence de presse, est plus grave que ce qu'on reproche à Naïm Touré.

Se prononçant sur l'affaire Nam Touré, le Ren-Lac dénonce une «remise en cause des libertés» par le pouvoir actuel. En effet, interpellé et placé en garde-à-vue par la gendarmerie nationale le 14 juin 2018, suite à un poste publié sur sa page Facebook, l'activiste Naïm Touré a été entendu, le mardi 19 juin par le procureur du Faso, puis déféré à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco).

Des obstacles rencontrés par la commission d'enquête, on note la passe d'armes entre les différents acteurs par presse interposée, le refus de certaines personnes à comparaître etc. «Mais quel que soit le résultat, c'est bon à prendre parce que c'est déjà un début», se félicite le Ren-Lac.

«Après avoir suivi le déroulement de cette affaire et écouté les différentes parties, le Ren-Lac note que, comme d'habitude, lorsqu'elle est à l'épreuve de dossiers impliquant des puissants hommes politiques, économiques, hauts gradés de l'armée et des magistrats, la justice burkinabè devient subitement impuissante tant les obstacles procéduraux sont insurmontables, tendant à garantir ainsi une immunité d'office voir une impunité absolue à ces acteurs», s'indigne Claude Wetta.

Il ressort dudit rapport, que sur 51 dossiers, la commission a conclu à l'existence de manquement à l'éthique et à la déontologie dans 29 dossiers impliquant principalement 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers, 4 officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie.

En rappel, suite à des multiples dénonciations de soupçons de corruption et de manquements à la déontologie impliquant des magistrats, le CSM décidait lors de sa session du 28 juillet 2016, de la mise en place d'une commission d'enquête pour «mener des investigations sur trois magistrats nommément cités, investiguer sur le cas de la Cour de cassation dans le dossier dit des mandats d'arrêt ainsi que sur les dossiers qui ont défrayé la chronique et enfin, faire le point des dossiers pendant à l'inspection technique du ministère de la justice».

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.