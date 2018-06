Cote d'Ivoire: Modigliani Art Expérience - Une exposition multi sensorielle

La salle d'introduction, ou « salle du trésor », accueille des chefs-d'œuvre primitifs d'art africain du XXème siècle de la collection permanente du MUDEC et deux portraits de Modigliani du Museo del Novecento à Milan, ce qui permet au visiteur d'avoir un regard sur les modèles artistiques de l'art primitif et de faire une comparaison directe avec les portraits juxtaposés dans la même pièce.

Produit par 24ORE et Cultura avec le soutien des conservateurs du MUDEC et le Museo del Novecento à Milan, Art Expérience se veut un véritable parcours multi sensorielle.

Le Mudec offre un voyage à travers la vie et les œuvres de l'artiste italien qui a marqué la France aux côtés de Pablo Picasso. Une histoire fascinante, reconstruite à travers des images, des sons, de la musique, des évocations et des suggestions qui recomposent devant les yeux du visiteur l'univers d'Amedeo Modigliani, peintre et sculpteur italien.

