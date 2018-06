Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - Mariatou Koné apporte la compassion du gouvernement à Guiberoua et à Tiassalé

La compassion du Gouvernement aux populations de Tiassalé et de N'Douci a été aussi traduite par un important don en vivres et non vivres composés de riz, d'huile, de savon, de pâtes alimentaires, ... . de sceaux, de savons, de natte, de bottes...

Et ce, au péril de leur vie. « Le Gouvernement ne viendra plus dire « yako » à la même période de l'année aux mêmes personnes. Les constructions anarchiques, surtout celles des zones à risques seront détruites. »

La Ministre en charge de la solidarité a au nom du Chef de l'Etat, Son Excellence le Président Alassane Ouattara remis une enveloppe symbolique de 1 million de franc CFA et la somme de 100.000 FCA pour soutenir les blessés (un petit garçon de deux ans et la tutrice de l'enfant décédé).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.