Nigeria: CM 2018-Gernot Rohr - « Faire un résultat, pour défendre les couleurs du Nigéria »

Les Super Eagles du Nigéria ont l'occasion de se qualifier pour les huitièmes, tout en venant à bout de la malédiction argentine en Coupe du monde. C'est une finale pour une place en huitièmes de finale qui s'annonce entre le Nigéria et l'Argentine, pour ce 3ème et dernier match de poule du Groupe D. Alors que la Croatie est déjà qualifiée et semble avoir pris une belle option pour la 1ère place, Nigérians et Argentins vont devoir en découdre pour accrocher la qualification.

Lionel Messi, en difficulté jusque-là, devrait enfin se réveiller. L'homme aux cinq Ballons d'or semble étrangement absent, enfermé dans son mutisme, ne quittant sa chambre que pour s'entraîner ou pour prendre ses repas. Ce match est l'occasion rêvée pour les grands joueurs offensives Léo Messi et Kun Aguero pour emmener leur équipe sur le chemin de la victoire, face à des Nigérians, certes vainqueurs de l'Islande, mais n'ayant pas le niveau de jeu flamboyant proposé par les Croates.

De son coté, Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigéria, se méfie de Messi, même en méforme. Mais le technicien allemand ne veut pas se figer sur le prodige argentin. Il préfère se concentrer sur son équipe.

« Nous ne pensons pas à ça. Nous l'aimons, tout le monde l'aime, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de nous qualifier. Nous sommes là pour faire un résultat, pour défendre les couleurs du Nigéria. Dans le football, il n'y a pas de pitié, pas de charité. On ne peut pas faire de cadeau. (Messi) a bien (joué) contre la Croatie, il n'a pas eu de chance. Je crois qu'il est en forme, il faudra faire attention », a confié Gernot Rohr.

Les hommes de Gernot Rohr ont livré un joli match aux Islandais, ponctué d'un doublé d'Ahmed Musa. Et ils sont sur une bonne dynamique, contrairement à leurs adversaires. « On était très contents des buts de Musa, car ils ont été des buts construits, pas des coups de pied arrêtés. Musa les a marqués grâce à sa technique. Quand il a n'a pas joué à Leicester la saison dernière, je lui ai demandé de changer de club. Il est revenu en Russie (en janvier, au CSKA Moscou, NDLR) et je suis venu le voir à Moscou en mars. Il y avait de la neige et il faisait -20°C: il s'est battu pour revenir. Nous avons de la concurrence à ce poste, j'espère que cette confiance va nous aider demain,» a ajouté Rohr.

Pour les Nigérians, un nul peut passer si l'Islande ne gagne pas. Sinon, il faudra les 3 points ou une bonne calculette. Le Nigéria est en bonne position. Sa victoire face à l'Islande (2-0) lui permet d'avoir les cartes en mains avant les deux derniers matches du groupe D. La défaite est cependant interdite pour les Super Eagles qui ont deux points d'avance sur l'Islande et l'Argentine.

« Nous voulons gagner, un nul peut nous suffire, mais ils ont besoin de gagner donc ça peut être un match spectaculaire. On a un jour de préparation en moins, donc le début de match risque d'être un peu compliqué. Il faudra être prêt dès la première minute. Nous ne sommes pas inquiets, nous sommes optimistes, nous sommes bien mentalement, nous sommes positifs. (... ) Les Argentins sont dans le top 10 (5e du classement Fifa, NDLR) et nous ne sommes que 49e. Mais nous sommes dans la bonne position, nous avons trois points, il n'en ont qu'un, a expliqué le coach des Super Eagles avant d'évoquer la jeunesse de son équipe contre l'expérience des Argentins. Notre jeunesse n'est pas qu'un avantage. Dans les précédents matches, on a vu des erreurs, des penalties. Cela peut nous jouer des tours contre les joueurs argentins expérimentés. Mais le plus important, c'est la forme du jour, la discipline et l'organisation. »