Bénin: Le Français Michel Dussuyer à la tête des Ecureuils

Dussuyer n'est pas inconnu au public sportif béninois. C'est lui qui a emmené les Ecureuils à la CAN 2010 en Angola lors de son premier passage entre 2008 et 2010. En attendant son officialisation, l'ancien sélectionneur de Guinée connait déjà sa première mission. Un match à l'extérieur en septembre en éliminatoires de la CAN 2019 contre le Togo.

Le Français, qui a quitté le banc des Eléphants de Côte d'Ivoire après la CAN 2017, était retenu sur une short-list avec l'Ivoirien François Zahoui. « Après comparaison des qualités des deux techniciens retenus et de leur expérience respective, je pense proposer à l'autorité du ministère, pour nomination, Michel Dussuyer« , révèle une note d'Anjorin Moucharafou, le président de la FBF aux membres de son Comité exécutif.

