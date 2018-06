Nigeria: Mondial 2018 - Les Super Eagles veulent envoyer Messi à la retraite

Battu par la Croatie lors de la première journée de la phase de groupes du Mondial 2018, le Nigéria a parfaitement réagi en dominant l'Islande (2-0), vendredi dernier. Tout reste donc à faire dans ce groupe D, où l'Argentine reste elle aussi en course. Ce mardi, les Super Eagles et l'Albiceleste se retrouvent pour une finale dans ce groupe.

Pour espérer poursuivre leur séjour en Russie, les Nigérians gardent l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour relever ce défi, les hommes de Gernot Rohr ont l'impérieux devoir d'éviter une défaite face à l'Argentine. En s'imposant 2-0 devant les islandais, les Super Eagles ont montré qu'ils peuvent non seulement marquer mais aussi qu'ils peuvent conserver leur avantage. C'est cela qu'ils doivent rééditer face aux Argentins pour prolonger leur séjour en Russie dans le cadre du Mondial 2018.

Au bord du gouffre, l'Argentine a repris de l'espoir après la victoire du Nigéria face à l'Islande. Lionel Messi et ses coéquipiers, vice-champions du monde, tenteront donc de s'imposer devant les Super Eagles pour éviter une élimination précoce. Les Argentins doivent gagner. Une défaite priverait Lionel Messi d'une qualification pour la suite du Mondial 2018 mais surtout du trophée mondial dont il rêve tant.

Et à 31 ans, pas sûr que la « Pulga » pousse jusqu'en 2022... « Ça va être notre but que ce soit son dernier match, explique Bryan Idowu, latéral du Nigéria. Nous aimons le footballeur, mais cette fois, il joue contre nous. Il ne faut pas faire des fautes stupides près de la surface. On va jouer agressif, mais il faudra faire attention. On a travaillé la défense sur les coups de pied arrêtés et on l'a plutôt bien fait contre l'Islande. »

De son côté, Tyronne Ebuehi se dit concentré sur le rendez-vous décisif des Super Eagles face à l'Argentine. « Je suis tellement heureux d'avoir fait mes débuts en Coupe du Monde. Nous avons mis le dernier résultat derrière nous, et nous travaillons dur pour le prochain match (face à l'Argentine, ndlr). C'est le match de nos vies ».