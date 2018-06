Egypte: Essam El Hadary - Le gardien égyptien dans la légende

L'histoire d'El Hadary est celle d'un gamin né à Damiette et qui a fait ses débuts en minimes, cadet puis junior dans le club de sa ville natale. Puis débute son histoire d'amour avec Al Ahly, le plus grand club du continent. 13 années passées chez les Diables rouges avant de tenter l'aventure en Europe au FC Sion. cette dernière tournera court. Il effectue un retour en Egypte à Ismaily avant d'enchainer 6 clubs depuis 2011.

Si l'Egypte été sorti lamentablement de la Coupe du monde, Russie 2018, son gardien Essam El Hadary est rentré dans l'histoire. En débutant le dernier match du groupe A lundi contre l'Arabie saoudite, le Pharaon est devenu le plus vieux joueur d'un Mondial à 45 ans, 5 mois et 10 jours.

