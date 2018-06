Maroc: Fayçal Fajr - « Les Marocains sont satisfaits, mais on est déçu »

Le Maroc a mené à deux reprises face à l'Espagne avant de finalement se faire égaliser dans les derniers instants (2-2). Rien n'a été simple pour l'Espagne face au Maroc. L'Espagne a décroché un nul quasi-miraculeux face au Maroc, déjà éliminé, lors de la dernière journée de cette phase de poules (2-2). Les Marocains, déjà, se sont lâchés de manière formidable. Après avoir ouvert le score par Boutaib (14e) et subi l'égalisation d'Isco (19e), une tête d'En-Nesyri (81e) permettait aux Lions de l'Atlas de mener 2-1 en fin de partie. Jusqu'à cette nouvelle égalisation d'Aspas (90e+1).

« On ne va pas parler 35 heures pour résumer notre parcours : on a manqué d'efficacité. Nous, ce qu'on voulait, c'était donner une bonne image de notre pays, bien représenter le Maroc et nos couleurs. Les Marocains sont satisfaits, mais on est déçu, car on méritait mieux sur les trois matches et on ne méritait pas de finir derniers du groupe, a confié Fayçal Fajr. Néanmoins, on a vécu une très grande aventure. Cela faisait vingt ans que le pays n'avait pas participé à un Coupe du monde. Le Maroc est un pays de foot, les gens ne connaissaient pas notre équipe avant le Mondial. Je pense que maintenant, ils ont une très bonne image de la sélection. On a un groupe formidable et l'avenir est devant nous. »

Les Marocains n'ont pas apprécié la décision de l'arbitre, qui a validé le second but Espagnol dans les arrêts de jeu. Même l'utilisation de la VAR n'a pas suffi à clarifier les choses sur le terrain. Après les bévues de l'arbitrage face au Portugal, le Maroc subit, une fois encore, l'incompréhension totale suite à cette décision.

« Je ne digère pas l'arbitrage vidéo, le VAR. Il y a 33 caméras, ils sont sept ou huit à regarder les images, et aucune action n'a été jugée en notre faveur. Le match contre le Portugal, on a eu six ou sept actions qui auraient dû être sifflées en notre faveur. Même pas une ne l'a été, a expliqué le milieu de terrain du Maroc. Je joue en Liga. Les arbitres sont toujours plus cléments avec le Barça et le Real, ou avec le Paris Saint-Germain en France. C'est pareil ici avec et le VAR ne change rien. C'est inadmissible qu'on fasse une réunion de cinq heures sur le VAR, et que rien ne soit sifflé en notre faveur. Les gens préfèrent voir le Portugal que le Maroc en huitièmes de finale. »