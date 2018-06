Tunisie: CM 2018 - Les Aigles de Carthage visent une victoire pour l'honneur

Duel entre les deux derniers du groupe G pour ce dernier match de poule. Entre la Tunisie et le Panama il y a beaucoup de points communs. Toutes les deux à 0 points, ces équipes n'ont connu que la défaite durant ce Mondial. Une situation inquiétante pour la Tunisie, qui était attendue comme une nation qui allait poser des problèmes aux favoris du groupe.

C'est un match sans enjeu qui aura lieu entre le Panama et la Tunisie pour ce 3ème match de poule. Les Tunisiens sauront mettre à profit leur expérience en compétition internationale pour venir à bout du Panama, et quitter le Mondial sur une victoire pour l'honneur.

« Ce n'est pas parce que nous avons perdu face à l'Angleterre et à la Belgique que nous allons tout remettre en question et tout jeter à la poubelle. Il ne faut pas que le public abandonne la sélection. C'est une équipe qui promet. En France ou en Allemagne, les sélectionneurs sont là depuis longtemps. Le nôtre est arrivé il y a un peu plus d'un an. Il a fait du bon boulot et nous avons été 14èmes mondial à un certain moment. Il ne faut pas se cacher ou se mentir. Nos adversaires étaient supérieurs. Je regrette les erreurs commises mais il ne faut pas pointer du doigt certains joueurs. Messi est le meilleur joueur du monde. Il n'a toujours pas marqué », a confié le capitaine des Aigles de Carthage, Wahbi Khazri qui s'est exprimé, au micro de la Télévision Nationale tunisienne

« Le footballeur est un être humain ! Ali Maâloul n'était pas en forme ? Il ne faut pas toucher à sa famille. Ceci ne l'empêche pas de faire partie des meilleurs latéraux du pays. Nous sommes solidaires et avons un groupe jeune qui promet. Nous n'avons pas atteint nos objectifs mais nous allons tout donner pour battre le Panama et nous faire plaisir. Ce sera un match important pour nous. Une victoire sera bonne pour le moral », a pour sa part déclaré Aymen Mathlouthi.