Tunisie: Nabil Maâloul - « Nous n'aurions pas pu mieux faire »

Duel entre les deux derniers du groupe G pour ce dernier match de poule. Entre la Tunisie et le Panama il y a beaucoup… Plus »

Nabil Maâloul a déclaré qu'il y aura des changements face au Panama vu que l'équipe de Tunisie sera privée de trois éléments blessés à savoir, Mouez Hassen, Syam Ben Youssef et Dylan Bronn. Maâloul a affirmé que la Tunisie jouera le match face au Panama pour gagner et que la mission ne sera pas facile vu que ses joueurs sont visiblement touchés mentalement après les deux défaites face à l'Angleterre et à la Belgique.

Le coach des Aigles de Carthage, Nabil Maâloul, a déclaré à Mosaique FM qu'il estime que la Tunisie ne pouvait pas faire mieux face à des adversaires supérieurs sur tous les plans : « Les joueurs sont touchés plus que le public. Ce sont eux les principaux concernés. Je ne peux pas dire que nous aurions pu mieux faire. Nos adversaires étaient plus forts que nous ».

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.