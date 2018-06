Congo-Kinshasa: Vingt-quatre personnes guéries d'Ébola

L' information a été donnée par le ministère de la Santé publique, dans son bulletin épidémiologique du 23 juin.

Au total, cinquante-sept cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont trente-huit confirmés, quatorze probables et cinq suspects, depuis la déclaration de la maladie, le 8 mai dernier, dans la province de l'Équateur. Deux nouveaux cas suspects, dont un à Bikoro et un autre à Iboko ont été rapportés. Le dernier cas confirmé remonte au 6 juin. Dans le cadre de la lutte contre l'actuelle épidémie de la maladie à virus Ebola, une campagne ciblée a été organisée pour couper la chaîne de transmission. Depuis le lancement de la vaccination, le 21 mai dernier, trois mille deux cent soixante-huit personnes dont huit cent quarante-trois à Mbandaka, sept cent soixante-dix-neuf à Bikoro ont pu être vaccinées. Dans le village d'Iboko, mille cinq cent dix-huit personnes ont été vaccinées, cent sept à Ingende et vingt et une à Kinshasa.

Notons que la vaccination contre la maladie à virus Ébola est différente d'une campagne de vaccination de masse. Selon le directeur du Programme élargi de vaccination et président de la commission vaccination du comité national de coordination de lutte contre la maladie à virus Ébola, le Dr Guillaume Ngoie Mwamba, la vaccination contre cette épidémie est une vaccination ciblée des personnes à risque, notamment le personnel de santé qui est directement en contact avec les malades et les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Ce sont les premières personnes à risque. Les autres sujets à risque, renchérit-il, sont les malades, les familles des malades qui sont en contact direct avec eux, les amis des amis de la famille des malades et leur entourage.

Le directeur du Programme élargi de vaccination laisse entendre que l'opération dépend de la survenue de nouveaux cas confirmés par le laboratoire et pour ce qui concerne la RDC, la confirmation est donnée par l'INRB. Il a ajouté que la vaccination reste d'actualité, dans la mesure où la fin de l'épidémie n'a pas encore été déclarée. Parlant de la vaccination à Mbandaka, le Dr Guillaume Ngoie Mwamba indique que c'est depuis plus de quatre jours qu'il n'y a plus de cas à vacciner. À présent, c'est l'étape de suivi des cas qui ont été vaccinés, selon le protocole qui existe.