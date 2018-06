Afrique: Forum mondial de l'eau en 2021 - Dakar pour l'atteinte des ODD

C'est aussi la réputation internationale du Sénégal qui a siégé au Conseil international et qui, aujourd'hui, préside le Conseil d'hydrologie mondial. Le Sénégal est présent sur la scène internationale de l'eau et ce n'est justice que le premier forum qui doit se dérouler en Afrique subsaharienne se tienne au Sénégal», a-t-il fait savoir.

A l'en croire, «c'est ici que tout va se passer pendant les trois prochaines années et cela est dû à la réputation du Sénégal et son expérience importante dans le domaine de l'eau.

«Le Sénégal sera la capitale mondiale de l'eau pendant trois ans, ce qui est une immense responsabilité, à la fois pour le Conseil mondial et pour le Sénégal, d'être capable de recevoir toutes les solutions et toutes les réponses en matière d'eau, d'assainissement et de développement dans le monde», a déclaré M. Fauchon.

Pour atteindre cet objectif, le Sénégal devra s'appuyer sur les expériences des éditions précédentes. Quatre domaines prioritaires ont été définis pour le forum de Dakar. Il s'agit de la sécurité de l'eau, la paix et la coopération. La question du financement qui intègre les outils et moyens sera aussi abordée.

Bref, l'objectif c'est «d'atteindre l'autosuffisance en eau en termes de taux d'accès universel et d'assainissement en 2030 suivant l'agenda des ODD», indique le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, qui présidait, hier lundi à Dakar, le premier atelier préparatoire du 9e Forum Mondial de l'Eau.

Le Forum Mondial de l'Eau, qui se tiendra à Dakar en 2021, sera une occasion pour les pays participants de discuter des voies et moyens à mettre en œuvre pour un accès universel à l'eau et à l'assainissement, en suivant l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durables (ODD).

Le Sénégal qui sera la capitale mondiale de l'eau pendant trois ans, aura l'immense responsabilité, d'être capable de recevoir toutes les solutions et toutes les réponses en matière d'eau, d'assainissement et de développement dans le monde.

