Angola: Namibe accueille une foire des produits agro-pastoraux

Le directeur de l'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC), Nuno Vidal, a défendu mardi… Plus »

La première édition du marché et de la vente libre de produits agricoles s'est tenue en 2016, avec la participation de plus de quarante exposants.

Le responsable a affirmé qu'en plus des produits du champ, les éleveurs vont également présenter ce qu'ils font dans ce domaine, comme l'élevage de poules, de cochons, de lapins, de canards, de chèvres et d'autres animaux.

Parlant mardi à l'Angop, le directeur du bureau provincial de l'agriculture et du développement rural, Gabriel Felix, a déclaré que la foire exposera des produits du champ localement produits par les agriculteurs des cinq districts de la province, Moçamedes, Virei, Bibala, Tômbwa et Camucuio.

Dans cette foire participera plus de cinquante exposants paysans, éleveurs de bétail et de fleuristes.

