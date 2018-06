Angola: La Sonangol et l'Equinor signent un mémorandum pour l'exploration pétrolière

Luanda — La Sonangol et la pétrolière de l'État norvégien, Equinor, ex-Statoil) ont signé mardi, à Luanda, un mémorandum pour que cette dernière continue d'investir dans l'exploration et contribue à l'augmentation de la production pétrolière en Angola.

"Le mémorandum contient déjà quelques concessions pétrolières en Angola pour des travaux d'exploration, le cas du bloc 5/06, le bloc 18/15 entre autres. Nous avons d'autres possibilités, aussi bien dans le bassin du Congo comme de Kwanza, la tendance est d'entrer dans le bassin de Benguela», a expliqué le président du Conseil d'administration de la Sonangol, Carlos Saturnino, lors de la cérémonie de signature.

Sur la base de ce mémorandum, la compagnie pétrolière norvégienne Equinor souhaite collaborer avec la compagnie pétrolière du pays pour de nouvelles découvertes et de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier en Angola. Carlos Saturnino a expliqué que le mémorandum signé fait partie du rôle de la Sonangol en tant que concessionnaire pour la promotion et l'attraction de nouveaux investissements pour des concessions d'hydrocarbures en Angola.

Le gestionnaire a souligné que l'Equinor est partenaire de la Sonangol depuis des décennies, étant dans plusieurs blocs en Angola, «a également été l'opératrice et cet instrument de coopération permettra à la Sonangol et à l'Equinor de poursuivre la discutions sur les opportunités d'investissements et d'affaires dans les blocs d'exploration que l'Angola a vraiment besoin, dans des blocs qui sont en développement et peut-être aussi certaines opportunités d'affaires dans des blocs qui sont déjà en production". Il a indiqué que l'Equinor a heureusement décidé de continuer à investir en Angola, avec l'intention de redevenir une société d'exploitation dans les concessions d'hydrocarbures. A son tour, le président de la commission exécutive de l'Equinor, Eldar Saetre, a expliqué qu'il n'y avait pas dans cette phase, des montants à divulguer en fonction du mémorandum signé, mais des études devraient être effectuées.

Avec ce mémorandum, a-t-il dit, la compagnie pétrolière publique norvégienne, qui travaille sur l'extraction du gaz naturel et du pétrole, cherche d'autres opportunités, et ce partenariat est une extension de ces opportunités.

Le protocole d'accord maintient un engagement entre les parties de développer une plus grande coopération dans les domaines de la gestion, logistique, finance, scientifique, recherche, développement et des opérations dans le secteur pétrolier.

Le document établit les lignes directrices à travers lesquelles la Sonangol et l'Equinor devraient renforcer leur coopération et définir les bases d'investissements futurs potentiels à réaliser par l'Equinor après sa décision de continuer à investir en Angola, et ensemble, d'envisager l'approche des opportunités et défis techniques relatifs à l'exploration et le développement de pétrole.

Selon les données publiées sur le site Web de l'Equinor, la plate-forme continentale angolaise est le plus grand contribuable à la production pétrolière en dehors de la Norvège. Depuis 1991, lorsqu'elle est entrée sur le marché angolais, la production a augmenté un peu plus de 200.000 barils de pétrole par jour. Pour l'entreprise pétrolière norvégienne, l'Angola n'est pas seulement un marché clé pour aujourd'hui, avec des réserves prouvées de 364 millions de barils de pétrole équivalent à 31 champs en Afrique de l'Ouest et du Nord, dont 26 en Angola.

Ces importants champs inexplorés font de l'Angola un marché essentiel pour la croissance internationale dans les années à venir.

L'Angola a une production journalière allant de 1,5 à 1,6 million de barils de pétrole et prévoit d'ajouter 250.000 barils par jour d'ici 2020, raison pour laquelle il est en conversation avec les principales compagnies d'exploitation, selon Carlos Saturnino, cité récemment par l'agence d'information financière Bloomberg.