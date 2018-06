Angola: Des travailleuses du sexe avec le taux le plus élevé d'infection par le VIH / SIDA

Le directeur de l'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC), Nuno Vidal, a défendu mardi… Plus »

Des ministres, des parlementaires, des entités traditionnelles et religieuses et des membres d'organisations de la société civile, ainsi que des représentants de populations clés et vulnérables, y participent.

Pour changer la situation, a-t-il souligné, le plan stratégique national pour le VIH / SIDA 2015/2018 comprend des cibles d'identification et d'atteindre les populations clés, des tests, des conseils et l'acheminement, un soutien au traitement par des promoteurs de la vie positise.

Ces données ont été référencées mardi, à Luanda par le secrétaire d'Etat de la Santé, José Manuel Vieira Dias da Cunha, à l'ouverture de l'atelier « Présentation de la Stratégie nationale de prévention, les soins et le traitement des IST / VIH-SIDA pour les populations Clés et Vulnérables en Angola, 2018 - 2022".

