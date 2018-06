Angola: Un spécialiste prône l'attention au catalogage et à la protection des données

Luanda — Le directeur de l'entreprise de systèmes, technologies et industrie (SISTEC), Nuno Vidal, a défendu mardi à Luanda, plus d'attention au catalogage et à la protection des données, pour prévenir les attaques et les invasions dans les systèmes informatiques des entreprises

Selon le responsable, qui parlait dans un forum sur le système et la protection des données, 80% des incidents informatiques se produisent à l'intérieur même des entreprises, par le changement des données et le mauvais usage, que ce soit par négligence ou intentionnellement.

"Certaines parties des institutions ne sont pas encore à un niveau acceptable en matière de protection des données, car elles ne cataloguent pas leurs données", a-t-il indiqué.

Nuno Vidal a expliqué que les entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public devraient également maintenir un registre précis des violations des données, en indiquant les faits et conséquences réelles de chaque violation et les mesures prises pour réparer ou prévenir la violation.

La loi sur les communications électroniques et la société de l'information, a poursuivi le directeur, établit le droit de tous les citoyens à être protégés contre les abus ou la violation de leurs droits via Internet, ou par d'autres moyens électroniques, tels que le droit à la confidentialité des communications, la privacité et la non-divulgation de leurs données.

Le directeur a ajouté qu'il n'est pas autorisé à stocker des données personnelles sans le consentement préalable de l'utilisateur, ce qui, selon lui, n'empêche pas le stockage ou l'accès technique dans le seul but de transmettre une seule communication via un réseau de communication électronique ou s'il est strictement nécessaire pour le fournisseur d'un service de la société de l'information de fournir un service expressément demandé par l'abonné de l'utilisateur.

Le directeur a dit qu'il existe dans le pays une loi de protection des données, qui prévoit la création de l'Agence de Protection des Données (APD), dont le statut organique a été approuvé en octobre 2017.