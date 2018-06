Mais à qui s'adresse Maitre Mohamed Traoré : « Nous nous appelons le Ministre de la Justice Garde des Sceaux et le représentant des grévistes afin qu'ils s'assaillent autour d'une table et trouver une solution ».

Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui il y'a beaucoup de dossiers qui ne sont pas traités et appelés en audience. Cela nous inquiète et c'est pourquoi nous en appelons à toutes les parties afin que nous soyons autour de la table de dialogue pour trouver une solution à cette crise qui commence à prendre de l'ampleur », a souhaité le bâtonnier.

Etant donné, que cette grève paralyse le système judiciaire dans le pays, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, Mohamed Traoré a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres au dialogue pour une sortie de crise : « la majorité des greffiers sont des jeunes et cette majorité est en grève et il se trouve que les anciens qui ne suivent pas le mot d'ordre de grève ne peuvent pas faire tous ce qu'un greffier peut faire par jour.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.