Guinée: Guinée - la journée internationale de soutien aux victimes de la torture célébrée

«La torture est interdite. C'est un droit indélogeable. La Guinée, convenons-en, traine une lourde hypothèque de violences. La torture a souvent été utilisée lors de l'arrestation, la garde et le traitement des détenus et prisonniers. Notre histoire commune l'atteste», a-t-il dit au micro de notre reporter.

De son côté, Louis Marie Bouaka représentant du haut-commissariat des nations unies aux droits humains(HCDH) a au nom des instances internationales dit que la convention contre la torture adoptée par l'assemblée générale de 1984 et ratifiée par 163 Etats est l'instrument le plus complet en droit international.

Malheureusement, la victime a été jugée et condamnée en janvier 2018 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et croupit actuellement à la Maison centrale de Conakry en dépit de ses aveux extorqués sur la base de la torture».

Et Madame Asmaou de poursuivre : «Cependant, ces efforts au plan juridique cachent mal les nombreux cas de torture enregistrés dans le pays et pour lesquels l'impunité des auteurs reste assurée.

Certes, en matière de lutte contre cette pratique barbare, notre pays a connu des avancées significatives dans la réalisation de ses obligations internationales par la ratification le 10 octobre 1989 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que l'interdiction, la prévention, l'incrimination et la répression de la torture à travers la Constitution du 7 mai 2010, le code de procédure pénale et le code pénal de 2016», a-t-elle indiqué.

Prenant la parole, Madame Asmaou Diallo présidente de l'association des victimes et parents du 28 septembre a au nom des organisations des défenses de droits humains dit que cette journée est l'occasion d'appeler toutes les parties prenantes, où qu'elles se trouvent, à s'unir pour soutenir les centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont été victimes de la torture et celles qui sont encore torturées aujourd'hui.

