Guinée: Labé - Les citoyens fustigent l'effort surhumain consenti dans la desserte en eau et électricité pendant la visite présidentielle

A cela il faut rajouter le toilettage à grande eau de l'amphithéâtre ENI/CFP et de la tribune du stade Elhadj Saifoulaye Diallo avec une couche de peinture par endroit et la macadamisation de certaines crevasses .

« il y a u beaucoup de changements, on a vu des bâtiments administratifs qui ont été rénovés, les carrefours assainis, l'eau qui coulait à flot dans les pompes, on a vu un courant très stable, ls autorités qui sont là veulent faire comprendre au chef de l'Etat que tout va bien, la ville de Labé n'a besoin de rien tandis que c'est un évènement de circonstance, c'est pour masquer leur incapacité... »

