La vérité est qu'on cible des Peulhs et les tue. Le reste sera un butin à se partager quand la peur aura gagné le camp des éventuels rescapés et qu'ils auront quitté les terres de leurs aïeuls. Dans tous les cas, nous ne pouvons cautionner de tels fais quel qu'en soit le motif.

En tant que panafricaniste et analyste politique averti, ne sommes-nous pas au cœur d'un conflit foncier ou et de l'eau ?

Justement, ce sont les vidéos qui ont éventré le complot ourdi par IBK et la France sur fond de lutte contre le terrorisme pour donner sens et substance au G5 Sahel qui n'est là que pour exterminer les Peulhs.

AW : La situation a été accentuée par la présence de groupes armés djihadistes auxquels se sont affiliés quelques Peulhs. Et l'amalgame a été vite fait. En plus, le Mali va vers une élection présidentielle que IBK (les initiales du Président Ibrahim Boubacar KEÏTA) pourrait perdre. Étant impuissant devant les vrais djihadistes, il crée à son acabit pour s'offrir des mirages de victoire. Pour ce faire, il monte ses communautés les unes contre les autres en ayant déjà pris le parti de soutenir les siens.

Abdarahmane WONE: Le fait est un génocide en soi. Tout est organisé en parfaite intelligence entre des groupes armés qui se rendent régulièrement chez les peulhs pour tuer des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux. Sans compter les cas de viols et d'enlèvements. Quand on cible une communauté de la manière aussi organisée en exterminant toutes les classes d'âge, cela s'appelle génocide. Car, comme le dirait, Claude Welch, un des professeurs qui a le plus théorisé sur le concept génocide, les victimes sont ciblées du seul fait de leur appartenance à un même groupe. Au passage, nous saluons le Professeur Welch qui nous a encadré à l'Université de Buffalo.

Copyright © 2018 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.