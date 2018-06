Sud-Soudan: Un Casque bleu du Bangladesh tué dans une attaque contre un convoi de l'ONU

Un Casque bleu bangladais de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a été tué ce mardi lors d'une attaque contre un convoi de l'ONU qui accompagnait de l'aide humanitaire destinée aux civils vulnérables dans la province d'Equatoria central.

Le convoi, à la tête duquel se trouvaient des soldats de la paix népalais, assurait la protection des travailleurs humanitaires qui se rendaient de Yei à Lasu lorsque des hommes armés inconnus ont tiré sur le groupe. Les Casques bleus népalais ont immédiatement riposté et les assaillants se sont repliés dans la forêt.

L'officier de liaison militaire bangladais, le capitaine de corvette Ashraf Siddiqui, a été touché et est mort de ses blessures peu de temps après, a précisé la MINUSS dans un communiqué de presse.

« Nous nous joignons au Représentant spécial du Secrétaire général, David Shearer, pour exprimer nos profonds regrets devant cette perte tragique et pour présenter nos condoléances à la famille du soldat de la paix, et aussi pour condamner les actions du groupe armé », a dit le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York.

« C'est une tragédie qu'il ait perdu la vie dans un acte de violence aussi effroyable alors qu'il travaillait pour aider des personnes dans le besoin et pour protéger la vie des autres », a déclaré David Shearer à propos d'Ashraf Siddiqui.

« Les Casques bleus et les travailleurs humanitaires devraient être en mesure d'effectuer leurs tâches librement et en toute sécurité et de ne pas subir le genre d'attaque insensée dont nous avons été témoins aujourd'hui », a-t-il ajouté.