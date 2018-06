Afrique: CM 2018 - Le Nigéria également éliminé par l'Argentine

Dans l'autre match du groupe, troisième victoire consécutive pour la Croatie 2-1 devant l'Islande. Luka Modric et les siens terminent en tête du groupe, affronteront le Danemark et l'Argentine sera face à la France.

Au retour des vestiaires, on retrouve le Nigeria qui a dominé l'Islande. Victor Moses multiplie les courses, Etebo régule le milieu de terrain et Ahmed Musa donne le tournis à Mascheano. C'est d'ailleurs ce dernier qui va commettre une faute dans la surface de réparation. penalty. Moses sans trembler, transforme. Ce résultat d'égalité est celui rêvé par les Super eagles, sauf qu'ils ne vont pas tenir ce résultat. Marcos Rojo en profite pour inscrire un second but à la 90è. Rêve brisé. Le Nigéria est éliminé.

Les Super eagles ont cru jusqu'au bout. Malmenés en première période, les hommes de Gernot Rohr, absents des débats rentrent à la pause avec un handicap d'un but. Une réalisation de Lionel Messi sur une ouverture lumineuse d'Ever Banega. Le Barcelonais inscrivait ainsi son premier but du tournoi après 13 tirs.

