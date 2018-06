Afrique: 21e Coupe du monde - L'Egypte, la grande déception

Pourtant, cette 21e fête quatriennale du football mondial s'annonçait faste pour le football de l'Afrique subsaharienne, avec un nombre inédit de trois équipes participantes: les Aigles de Carthage de la Tunisie, déjà présents en 2006, les Pharaons d'Egypte et les Lions de l'Atlas du Maroc, de retour respectivement depuis 1990 et 1998. Aucune de ces équipes n'a pourtant, à ce jour, été capable de remporter la moindre victoire.

Avant de concéder un second but en toute fin de match. L'Egypte, déjà battue par l'Uruguay (1-0) et la Russie (3-1), quitte donc le Mondial sur trois défaites qui viennent assombrir le triste bilan en trois participations depuis 1934 (cinq défaites, deux nuls). La première victoire attendra au moins quatre ans de plus. Au-delà de l'Egypte, c'est une triste coupe du monde pour les équipes arabes.

Arrivée avec l'étiquette de trouble-fête, l'Egypte de la star Mohamed Salah quitte le Mondial 2018 sur une nouvelle désillusion, une troisième défaite, face à l'Arabie saoudite 2-1 lundi à Volgograd. Le gardien Essam El Hadary, devenu à 45 ans le joueur le plus âgé à disputer un Mondial, a, certes, arrêté un penalty pour fêter ce record mais n'a pu en stopper un second de Salman Al-Faraj (45e+6).

