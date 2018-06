Gabon: ONG IDRC AFRICA - Ouverture du Premier marché Agricole Akandais

C'est ce 25 juin que l'ONG IDRC AFRICA a officiellement ouvert le premier marché agricole Akandais, au parc Happy land sis au carrefour ENTRACO dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda.

Le thème : « promotion et valorisation de l'agriculture gabonaise » , a pour objectif de présenter aux publics de cette ville et de Libreville, les opportunités existantes dans le secteur agricole au Gabon.

Dans le but de promouvoir et de valoriser le secteur agricole gabonais, en mettant à la disposition du grand public les produits agricoles du Gabon, L'ONG IDRC AFRICA, souhaite soutenir la diversification desdits produits et impulser des productions à plus forte valeur ajoutée.

Ce premier marché agricole Akandais a pour objectif de faire connaître les produits locaux. Cette plateforme représente à la fois un outil et un espace important pour la promotion de la souveraineté alimentaire.

Ce marché veut être non seulement une vitrine pour faire connaître les produits locaux, mais aussi un cadre d'échange. Les résultats attendus visent d'abord l'intéressement du grand public. Amener la population à consommer MADE IN GABON. Puis impliquer l'administration centrale et les institutions affiliées aux collectivités locales, dans le but de pérenniser le marché.