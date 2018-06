Cameroun: Les députés pourraient gagner un an de mandat supplémentaire

L'ONG Un Monde avenir, particulièrement concernée par les questions électorales, y voit en revanche une gestion trop personnalisée du calendrier électoral par la présidence de la République et estime que si report il doit y avoir, celui-ci doit plus tenir du contexte de crise que traverse le pays dans les zones anglophones.

Aussi, constate la note explicative du gouvernement, si la tenue de ces élections est maintenue, le corps électoral serait convoqué entre juin et juillet, ce qui ne manquerait pas d'entraîner un chevauchement des différentes opérations. Le report apparaît ainsi inéluctable dans la perspective du gouvernement pour éviter un enchevêtrement de ces scrutins sur les plans techniques et opérationnels.

Dans l'exposé des motifs, le gouvernement justifie cette demande par l'encombrement du calendrier électoral initial avec les mandats du président de la République, des députés et des conseillers municipaux qui arrivent à échéance quasiment à la même période entre octobre et novembre 2018.

