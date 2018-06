Togo: Ségolène Royal salue le pari de la transition énergétique du pays

Les présidents ghanéen et guinéen désignés par la conférence des chefs d'Etat… Plus »

« J'ai eu des échanges fructueux avec le Président de la République. Je l'ai remercié pour la stratégie de transition énergétique mise en place et sa participation active à la conférence sur le climat (la COP21) et au sommet de l'Alliance solaire internationale », a confié Mme Royal avant de poursuivre, que « le Togo est un membre exemplaire de l'ASI parce qu'il a fait l'un des meilleurs plans de projection de raccordement à l'électricité notamment solaire.

La transition énergétique au Togo, et la coopération énergétique et les efforts du Togo dans ce domaine, ce sont là des sujets d'échange ce mardi entre le chef de l'Etat, Faure Essozimna Gnassingbé et Mme Ségolène Royal, Envoyée spéciale du Président de la République Française pour la mise en œuvre de l'Alliance Solaire Internationale (ASI).

