Cote d'Ivoire: Lutte contre la drogue - Médecins du Monde forme des journalistes pour des articles « humanisés »

Comment amener les médias ivoiriens à percevoir des usagers de la drogue non plus comme des personnes « agressives et méchantes », mais comme des « êtres vulnérables », d'un part et susciter, d'autre part, dans des articles un « traitement humanisé » des sujets sur les utilisateurs de drogue(Ud) ? ».

Pour résoudre toutes ses préoccupations, l'ong Médecins du Monde (Mdm), sous-récipiendaire du Fonds Mondial dans le cadre du Programme Régional de Réduction des risques VIH/TB et autres comorbidités (PARECO) et promotion des droits humains auprès des usagers de drogues injectables en Côte d'Ivoire et dans quatre autre pays de l'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Cap Vert, Guinée Bissau et Sénégal), a organisé du 18 au 19 juin dernier, dans un hôtel à Grand Bassam, un atelier de formation.

«Renforcement de capacités de journalistes sur le traitement de l'information relative à la réduction des risques VIH/TB et autres comorbidités et promotion des droits humains auprès des consommateurs de drogues en Côte d'Ivoire", est le thème retenu.

« Les usagers de drogue sont des personnes en souffrance qui méritent le soutien de tous. Et le journaliste est un acteur social... Ses écrits et ses émissions doivent contribuer à transformer positivement la société », a admis le journaliste ivoirien Zié Oumar Coulibaly.

Il a tenu ces propos lors de la restitution d'un précédent atelier portant sur le même thème organisé par Mdm et ses partenaires à Ouagadougou. M. Coulibaly y était avec deux autres journalistes ivoiriens.

A l'issue de la présentation sur les techniques de rédaction d'un article de presse sur ce sujet, présentée par M. Coulibaly, il ressort que les médias doivent éviter « de relayer des stéréotypes » qui desservent les droits des Ud en tant que personne humaine.

Car à l'instar des autres populations vulnérables, les Ud sont victimes de stigmatisations sociales. Toute chose qui les empêche de fréquenter aisément les centres de santé. Par conséquent, les taux de prévalence des maladies telles que la tuberculose, le Vih, l'hépatite... sont plus élevés dans cette catégorie de la population.

« Un facteur qui ne reste pas sans danger pour la population classée saine, du fait de la proximité de cette dernière avec la population rejetée », a par ailleurs déploré l'un des animateurs de l'atelier, Dr Lucien N'zi Coordonnateur Côte d'Ivoire de Mdm.

Poursuivant, il a rappelé l'objectif principal de la rencontre qui est d'améliorer le traitement de l'information sur la thématique RdR et ses interrelations avec le VIH, la Tuberculose et les autres comorbidités. Sans oublier d'amener les journalistes à mieux comprendre le concept de droits humains des usagers de drogues...

Quant à Dr Oumar Coulibaly, directeur Coordonnateur adjoint au Programme national de lutte contre le tabagisme, Alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions( PNLPA) , il estime que : « la Côte d'Ivoire est en retard dans l'adoption de la loi anti-tabac . Depuis 2014, le projet de loi a été élaboré. Toutefois, il n'est pas encore arrivé à l'assemblée nationale.

Alors que tous les pays autour de nous, ont une loi. La Côte d'ivoire doit avoir une loi anti -tabac pour accéder à l'émergence », a-t-il fait remarquer.

Plus d'une vingtaine de journalistes ivoiriens (de Fraternité Matin, fratmat.info, radio Côte d'Ivoire, Soir info, Notre Voie, Nord sud...) ont pris à cette formation qui s'est achevée le mardi 19 juin dernier.