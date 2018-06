Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes et inondations - 35 millions de FCFA de dons de Cfao à 1000 familles

Une semaine jour pour jour après les pluies diluviennes qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et, particulièrement les populations des communes d'Attécoubé et de Cocody dans le district d'Abidjan, l'élan de solidarité ne s'estompe point au profit des sinistrés.

Il en est ainsi du groupe Cfao Côte d'Ivoire (Cfao Motors, Cfao Retail, Copharmed, Mipa et les magasins Carrefour) et la Fondation Carrefour qui ont fait don de 1000 kits à 1000 familles d'une valeur de 35 millions de FCFA.

Les dons ont été réceptionnés le lundi 25 juin, successivement, au Foyer des jeunes d'Attécoubé par 700 chefs de familles sinistrées et au carrefour Ado de la Riviera palmeraie dans la commune de Cocody, par 300 rescapés.

Après avoir expliqué le sens humaniste qui sous-tend la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) du Groupe Cfao et de ses filiales qui ne pouvait que conduire à cet élan de solidarité, le Directeur général du Groupe, Edouard Rochet, a laissé le soin au Dg de Cfao Retail, Jean-Paul Denoix de révéler que les kits sont composés d'un sac de riz de 5Kg, 1bouteille d'huile de 5L, 10 boîtes de sardines, de pâtes alimentaires, d'un pack d'eau minérale, de conserves diverses, de médicaments de première nécessité, de savon et autres produits d'hygiène et de nettoyage.

Toutes choses qui ont ravi et ému plus d'un sinistré, ainsi que le maire Paulin Danho d'Attécoubé et le représentant de celui de Cocody, Mathias Aka N'Gouan. Qui ont tous exprimé leur gratitude aux généreux donateurs; dans le droit fil des autorités, de nombreux anonymes et de la Première dame, Dominique Ouattara.