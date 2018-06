Cote d'Ivoire: Maladies liées à l'excès de coagulation du sang - Des innovations thérapeutiques font leur entrée

La Société savante pharmaceutique de Côte d'Ivoire (Sophaci) dans le cadre de sa mission de formation continue des pharmaciens du pays, a animé le 13 juin, dans un hôtel de la place, une table-ronde thématique sur le sujet.

Pour mieux comprendre la problématique des maladies thrombotiques et leur prise en charge thérapeutique, deux thèmes ont successivement été abordés, au cours de la conférence thématique organisé, le 13 juin, à l'Hôtel Palm Club, par La Société savante Pharmaceutique de Côte d'Ivoire (Sophaci).

Les maladies thrombotiques sont des affections liées à un excès de coagulation du sang dans les petits vaisseaux due à une augmentation de l'aptitude qu'a le sang à coaguler (hypercoagulabilité) par défaut d'une protéine de coagulation ou thrombophilie, selon le dictionnaire médical. L'Avc, Accident vasculaire cérébral en est l'une des manifestations des plus connues.

La première communication a été faite par le Pr Jean-Baptiste Anzouan-Kacou, Cardiologue à l'Institut de Cardiologie d'Abidjan (Ica) sur la « Fibrillation atriale et les maladies thrombo-emboliques veineuses : généralités et épidémiologie ».

Et le second thème a été développé le Pr Marie-Laure Attoungbré, Pharmacien-Biologiste également de l'ICA. Il était intitulé, des « Antivitamines K (Avk) aux anticoagulants oraux directs (Aod) : quelles avancées thérapeutiques pour la prise en charge des maladies thrombotiques ».

Après le mot de bienvenu du Pr Mahama Ouattara, Président de la Sophaci, les débats ont été ouverts par la présentation du Pr Anzouan-Kacou, qui a planté le décor en faisant un rappel sur la fibrillation atriale et sur les maladies thromboemboliques veineuses. Il a également présenté le degré de mortalité et de morbidité de ces pathologies.

La Fibrillation atriale se caractérise par des troubles du rythme cardiaque et survient en général, chez des adultes de plus de 40 ans (surtout l'homme). Elle peut entraîner une insuffisance cardiaque, ou des complications thrombo-emboliques.

Quant aux maladies thrombo-emboliques veineuses, elles se caractérisent par l'obstruction des veines par un caillot qui peut migrer vers les poumons et entraîner une embolie pulmonaire, ou le cerveau, entrainant des Accidents Vasculo-Cérébraux (AVC).

Selon le spécialiste, les maladies cardiovasculaires dont les AVC font partie, représentent la première cause de mortalité (80%) dans le monde, la 5ème en Afrique.

En Côte d'Ivoire, selon les données 2014 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l'incidence des maladies thrombo-emboliques serait de 11%.

La situation est de plus en plus inquiétante puisqu'entre 1990 et 2013, l'incidence de ces maladies en Afrique a augmenté de 104% pour les Avc, et de 196% pour la Fibrillation atriale. Le Pr Kacou, tire donc la sonnette d'alarme pour la prise urgente de mesures d'avant-garde afin de prévenir et de mieux prendre en charge ces pathologies en Côte d'Ivoire.

Abordant le second thème de la table ronde, relatif à l'évolution thérapeutique de la prise en charge des maladies thrombotiques, notamment des Antivitamines K (Avk) aux Anticoagulants Oraux Directs (Aod), le Pr Attoungbré, a fait remarquer que les Avk sont utilisés depuis plus de 60 ans avec un rapport qualité/prix bien connu et avec un risque iatrogène élevé.

Ces médicaments restent les plus prescrits en Côte d'Ivoire pour la prévention des Avc sous fibrillation atriale ainsi que dans la prise en charge des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires.

Les Avk bien que moins couteux, présentent en outre, une fenêtre thérapeutique très étroite. Ils sont difficiles à manipuler car nécessitent un contrôle biologique régulier afin d'adapter le traitement à chaque malade.

Ainsi, une mauvaise adaptation des posologies peut conduire en cas de sous-dosage à des Avc ischémiques ou, en cas de surdosage à des hémorragies graves et mortelles. Enfin, les Avk présentent beaucoup d'interactions alimentaires et médicamenteuses, ce qui amplifie la nécessité d'une hygiène de vie rigoureuse et contraignante.

L'innovation dans le traitement médicamenteux des maladies thrombotiques est survenue en 2009 avec l'introduction en thérapeutique des Anticoagulants oraux directs ou Aod. En effet ces médicaments présentent moins de contraintes que les Avk, notamment il n'existerait pas de contrôles biologiques réguliers pour une quelconque adaptation de dose à chaque malade.

Par ailleurs, ces médicaments dont seul le Rivaroxaban est disponible en Côte d'Ivoire, présentent peu d'interactions médicamenteuses et l'efficacité n'est pas perturbée par la prise de repas. Ils sont donc moins contraignants que les Avk et posséderaient depuis mai 2018, un antidote qui est l'Andexanet Alpha.

C'est ce qui fait dire aux spécialistes que les Aod exposent le malade à moins de risques hémorragiques graves et par conséquent, pourraient être une alternative aux Antivitamines K pour une meilleure prise en charge des maladies thrombotiques.

Après la présentation des deux thèmes, ont suivies des échanges entre les éminents participants qui ont permis durant plus d'une heure, d'approfondir la problématique abordée. Les participants à la table ronde de la Sophaci ont ensuite formulé une recommandation relative à une étude pharmaco-économique Avk vs AOD en Côte d'Ivoire.

L'objectif de cette étude serait de rendre accessible à un moindre coût les Anticoagulants Oraux Directs dans notre pays. Avant de clore la rencontre scientifique, le Pr Ouattara, Président de la Sophaci, a promis d'accéder à cette sollicitude des spécialistes.