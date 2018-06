Angola: Le secrétaire d'État préconise la formation continue des enseignants

Luanda — La formation continue des enseignants dans le processus enseignement/apprentissage est un outil essentiel pour améliorer la qualité de la performance professionnelle des professeurs en service et des futurs enseignants, a déclaré le secrétaire d'État chargé de l?enseignement préscolaire et général, Joaquim Felizardo Cabral.

Joaquim Cabral Felizardo a fait cette déclaration lundi, à Luanda, lors d'un cours sur « L'importance de la formation continue des enseignants dans le processus d'enseignement/apprentissage» à la séance d'ouverture des cours d'agrégation à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation.

Pour le dirigeant, la formation continue est complémentaire et il est nécessaire de mettre à jour les connaissances afin que le professionnel puisse mieux remplir ses fonctions.

Avec la mise en œuvre de la formation, il estime qu'on contribue au développement économique, social, politique et culturel du pays, non seulement parce qu'elle encourage l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage, les processus et les résultats de la recherche scientifique et pédagogique, mais aussi fournir un service utile et immédiat à la société angolaise, en atténuant ce déficit de formation dans le pays.

«Grâce à une formation continue, les enseignants et les gestionnaires des établissements d'enseignement sont en mesure de mieux prendre en compte tous les aspects pédagogiques et, au-delà, de proposer des stratégies pour surmonter les difficultés et opérer des changements significatifs dans la communauté scolaire», a-t-il souligné.

A cet effet, il a dit qu'il était nécessaire que les écoles réalisent des formations continues pour les enseignants en fonction de leurs besoins réels et vu que l'enseignant est un apprenant à vie.

Pour lui, l'enseignement est une tâche complexe, mais lorsque l'enseignant a de solides connaissances, il se sent à l'aise, sûr de soi et, par conséquent, il aura le travail facilité.

Selon le secrétaire d'Etat, les mises à jour continues sur l'apprentissage sont essentielles pour atteindre n'importe quel but, outre d'offrir une carrière tranquille, elles devraient être considérées comme un outil et une stratégie de croissance professionnelle et personnelle, donc il est impératif que l'enseignant soit actualisé, en suivant la volatilité du marché et les changements technologiques.

La formation continue apporte des avantages, a-t-il ajouté, a un grand impact sur l'éducation car elle permet d'en apprendre plus pour être capable de planifier et d'organiser de nouvelles méthodologies actives d'éducation, ainsi que d'analyser et d'identifier les principaux obstacles qui entravent une éducation de qualité.