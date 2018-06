Angola: Le secrétaire d'État veut la collaboration de l'Église au registre des citoyens

Le Rapport d'évaluation participative de la pauvreté en 2017 indique que dans le village de Hunga Mungo il n'y a pas de données de citoyens enregistrés, tandis que les villages de Muingola Hima et ont 92 et 77 pour cent, respectivement.

Elle a précisé que le ministère de la Justice et des Droits de l'homme, afin de faciliter l'enregistrement de tous les citoyens, avait bureaucratisé le processus d'enregistrement, permettant aux églises, aux écoles et aux maternités d'accorder ces documents à chaque enfant.

Le responsable a fait cette déclaration lors de la présentation du Rapport d'évaluation participative de la pauvreté en 2017, menée par la Commission Archidiocésaine Justice et Paix de Lubango, qui a analysé les emplacements des Mungolo, Hima, Khondoda Handa, Santiago, Mungo Hunga et Santa Mbilingui, situé dans provinces de Huila et de Namibe.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.