Angola: Le MPLA analyse la convocation du VIe Congrès extraordinaire

Luanda — Le Secrétariat du Bureau politique du MPLA a analysé mardi la proposition de la réalisation du VIe Congrès extraordinaire présentée par le Comité central de ce parti, cette semaine, lors d'une session plénière extraordinaire qui a eu lieu à cette fin.

Selon le communiqué finale de la session, que l'Angop a eu accès mardi, la Secrétariat du Bureau politique du MPLA estime que le processus de transition politique dans la direction du MPLA se déroule dans une atmosphère d'harmonie parfaite, avec une grande participation et l'acceptation des militants, basé sur les principes et des valeurs de MPLA, en vue de renforcer son unité et sa cohésion.

D'après le document, le Secrétariat du Bureau politique du MPLA a également analysé le Plan de la réalisation de la convocation du VIe Congrès extraordinaire, qui se tient dans toutes les provinces du pays, afin d'informer et impliquer les militants, les amis et sympathisants dans la préparation et la réalisation de l'événement.

La 11ème réunion ordinaire du Secrétariat du Bureau politique du MPLA a été présidé par le vice-président du MPLA, João Lourenço.