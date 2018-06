Burkina Faso: Elections de 2020 - Le CSC et la CENI font front commun pour la réussite du scrutin

« Le chef de l'Etat a annoncé cette semaine qu'il allait ré-convoquer la majorité et l'opposition pour rediscuter sur la loi sur laquelle la Ceni a fait un certain nombre de proposition.

« Le CSC s'occupe des questions de communication et de régulation de la communication au moment du processus électoral. Et comme vous le savez, au niveau de la Ceni, la communication est un élément essentiel parce qu'il faut permettre au citoyen d'être informé sur les enjeux parce qu'un vote c'est d'abord l'information avant la décision. C'est pour cela que les deux institutions collaborent sur cette matière électorale »a affirmé Newton Ahmed Barry.

Cette rencontre officielle est une première pour Newton Ahmed Barry et Dieudonné Désiré Comboïgo depuis que ce dernier est en responsabilité au niveau du CSC. L'occasion était donnée aux deux responsables de discuter et voir comment affiner les collaborations par rapport aux élections prévues en 2020.

