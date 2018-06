Burkina Faso: Magistrats épinglés - Le REN-LAC apporte son soutien à la commission d'enquête

M. Wetta a également signifié que le réseau invite les parquets compétents et autres acteurs à engager respectivement des poursuites pénales sur la base de faits constitutifs d'infractions pénales et disciplinaires contre les membres épinglés.

Toutefois, la démarche a abouti, selon Dr Claude Wetta, à la conclusion selon laquelle, des divergences existent au sein de la magistrature quant aux travaux de la commission d'enquête et au déroulement de la procédure disciplinaire. Qu'à cela ne tienne, a déclaré le secrétaire exécutif du REN-LAC, sa structure réaffirme son soutien à la commission d'enquête et salue les résultats d'étape.

Malgré l'interpellation du Comité intersyndical des magistrats pour rassurer ces derniers, a rappelé Dr Claude Wetta, les acteurs judiciaires restent divisés sur la conduite des investigations et des procédures judiciaires. Face à ces incidents, le REN-LAC a dit saisir les trois syndicats de magistrats (SAMAB, SBM et SMB) tous membres du réseau pour mieux comprendre.

