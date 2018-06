Congo-Brazzaville: Tchiamba-Nzassi - Le marché de la localité déserté par les commerçants

Le lifting de ce marché est évalué à 127 500 000 FCFA. Aujourd'hui, le marché de Tchiamba-Nzassi est désespérément désert car aucun commerçant n'y vend depuis près de trois ans, à cause des méventes engendrées par un mauvais emplacement du site. Pourtant, interrogés sur ce sujet, certains habitants de la localité ont révélé qu'autrefois, ce centre commercial grouillait de monde. Les clients y trouvaient leur compte en qualité et en coût raisonnable des emplettes effectuées.

Situé sur la route de Côte Matève, vers la frontière entre le Congo et le Cabinda, le marché de Tchiamba-Nzassi est composé d'un hangar de deux cent quarante étals en béton, de trois magasins, d'un entrepôt avec trois salles de stockage de 60 m2, d'un bureau pour le comité du marché et d'un bloc sanitaire de quatre cabines.

Le site se retrouve aujourd'hui dans des herbes, avec des étals vides et des allées désertes, les vendeurs ayant quitté les lieux pour d'autres qui drainent plus de la clientèle.

