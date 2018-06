Burkina Faso: Lutte contre l'incivisme - Restaurer l'éducation familiale

«Notre pays a, en effet, mal à son civisme et ce sous thème nous permettra de nous pencher sur les pistes de solutions possibles», a insisté, madame le ministre. Quant au second sous-thème, « Rôle des familles dans l'insertion socio-économique des détenus », il a mis en relief les répercussions de la détention des membres de la famille sur la cohésion sociale de celle-ci. «

Le premier : « Promotion de l'éducation sociale : place et rôle de la famille dans la lutte contre l'incivisme au Burkina Faso », a rappelé la primauté de la famille dans l'éducation de base et l'importance de l'éducation sociale dans la promotion des comportements sociaux, dont la culture du civisme.

C'est pourquoi, Mme le ministre a interpelé les acteurs à plus d'égards dans la promotion de la famille qui peut être un rempart contre l'incivisme et bien d'autres maux qui minent la société. Une thématique utilisée par le département en charge de la famille pour renforcer la sensibilisation des populations aux phénomènes qui bouleversent la cohésion sociale, cellule de base de la société.

Une célébration qui illustre l'importance de la famille dans la vie des individus. «La famille est le premier cadre d'éducation et d'humanisation de l'individu. Elle est, par essence, le lieu de reproduction, de socialisation et de sécurisation de ses membres.

