Congo-Kinshasa: Processus électoral - Début ce jeudi de la tripartite CNSA-Gouvernement-Céni

Pour le président du CNSA, il est question de faire appel à la conscience des uns et des autres pour l'intérêt supérieur de la nation. Pendant quatre jours, les délégués des parties prenantes vont examiner les points contenus dans l'accord de la Saint- Sylvestre et éventuellement faire des propositions utiles en vue de son application intégrale. « Les travaux préparatoires de cette tripartite ont déjà commencé », apprend-on. Ces travaux sont de grande importante car, de l'évaluation qui sera faite du processus électoral, l'on pourra se faire une conviction sur la tenue effective des élections à l'échéance du 23 décembre.

Il s'agira, lors de ces travaux, d'évaluer le niveau d'exécution de cet accord et de déterminer la suite du processus électoral en cours. La Commission électorale nationale indépendante (Céni), le gouvernement et le CNSA seront à l'œuvre pour faire l'autopsie de ce processus, en n'éludant aucune question. De la décrispation politique avec, à la clé, la libération des prisonniers dits emblématiques à la liste des partis et regroupements politiques autorisés à participer aux élections en passant par le dédommagement de la population victime des violences liées à la dérive politique, sans oublier les divergences sur la machine à voter, tout sera passé au peigne fin lors de cette rencontre.

