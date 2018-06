Sénégal: Le Sénégal a « des armes pour mettre en difficulté n'importe quelle équipe », selon Kalidou Koulibaly

Vainqueur de son premier match de la Coupe du monde 2018 face à la Pologne (2-1), le Sénégal a été tenu en échec par le Japon (2-2). Les Lions de la Teranga peuvent nourrir des regrets après avoir mené deux fois au score. Il leur faudra ne pas perdre face à la Colombie pour leur dernière sortie pour valider leur qualification en huitièmes de finale. Ce n'est pas encore gagné.

Le défenseur central des Lions du Sénégal Kalidou Koulibaly se veut rassurant. Il reste positif et croit que les Lions ont les moyens de venir à bout de la Colombie. Selon le défenseur de Naples, le Sénégal a le talent et les armes pour y arriver. « Il ne faut pas penser négativement. Nous avons 4 points et il reste un match important contre la Colombie. On voit de grandes équipes en difficulté dans ce Mondial. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la gueule pour un match nul. Nous allons continuer à travailler pour gagner ce 3ème match. » Il ajoute aussi que « nous avons une équipe qui a du talent et des armes pour mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Donc, nous allons jouer contre la Colombie pour gagner le match et nous qualifier pour les huitièmes de finale. »

Pour rappel, le Sénégal va jouer contre la Colombie, le jeudi 28 juin, un match déterminant pour la qualification des Lions en huitièmes de finale au Mondiale 2018.